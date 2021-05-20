القادسية ينفصل عن فرانكو بالتراضي

توصلت إدارة القادسية الكويتي، مساء اليوم الأربعاء، لاتفاق مع الإسباني بابلو فرانكو مدرب الفريق، من أجل إنهاء عقده بالتراضي.

وعلم “كووورة” أن المدرب الذي ينتهي عقده بنهاية الموسم المقبل، قبل إنهاء العقد بعد التوصل لاتفاق مرضي مع إدارة القادسية.

وأبدت إدارة القادسية رغبتها في عدم استمرار فرانكو على رأس الجهاز الفني، لا سيما بعدما أخفق في قيادتهم لاستعادة لقب الدوري.

وكان الجمهور قد طالب في أكثر من مناسبة بإقالة المدرب الإسباني، في ظل تذبذب مستوى الفريق رغم ما يمتلكه من كوكبة مميزة من اللاعبين.

ومن المنتظر أن تفتح الإدارة خط التفاوض مع عدد من المدربين، في رحلتهم لاستقطاب مدرب جديد لقيادة القلعة الصفراء في الموسم المقبل.