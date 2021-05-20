“البلدية”: عقار صباح السالم مستوفي الإجراءات​ كافة

نفت بلدية الكويت صحة ما أثير بشأن الفيديو المتداول فيما يتعلق بأحد العقارات المشيده حديثا بمنطقة صباح السالم، مؤكدة أن العقار مستوف للإجراءات كافة.

​وأوضحت البلدية أن “العقار المذكور مستوفي كل الإجراءات الخاصة بلوائح ونظم البناء فقد تم إصدار رخصة بناء سكن خاص للعقار بموجب المستندات والمخططات والتعهدات المرفقة على برنامج التراخيص الإلكتروني والمقدمة من المالك والمكتب الهندسي حسب النظم المتبعة للحصول على الرخصة، وهي: مستند الملكية المسجل بإدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل والمستخرج بموجب مخطط مساحي، إلى جانب موافقة وزارات الخدمات (وزارة الكهرباء والماء- والقسيمة لها حد على شارع الخدمة المشترك مع بيوت السكن الخاص القائمة بالمنطقة) والمخططات المعمارية المطابقة للائحة البناء”.​