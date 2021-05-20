وكيل التربية الجديد: سأبذل أقصى جهدي لدفع المسيرة التربوية والتعليمية

أكد وكيل وزارة التربية د. علي اليعقوب حرصه على بذل أقصى الجهد بالتعاون مع زملاءه بالوزارة لدفع المسيرة التربوية والتعليمية، من أجل تحقيق الغايات الوطنية المرجوة، ورفعة ونماء وتقدم الكويت الغالية، والعمل بكل ما يملك من إمكانيات على الارتقاء بالعملية التعليمية.

وتقدم اليعقوب في تصريح صحفي اليوم، بوافر الشكر وعظيم الامتنان إلى سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد، ووزير التربية د. علي المضف على الثقة الغالية بتكليفه بأمانة ومسؤولية وكالة وزارة التربية في هذه المرحلة من تاريخ وطننا الحبيب.

وقال اليعقوب: «إن هذه الثقة أمانة عظيمة ومسؤولية اعتز بحملها والتي اصبو من خلالها لخدمة وطننا العزيز»، مضيفاً «أتعهد من هذا المقام، بأن أكون أهلاً لهذه الثقة».