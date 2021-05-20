“المسجد الأقصى في قلوبنا”.. عنوان خطبة الجمعة غدا في مساجد الكويت

أعلن وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المهندس فريد عمادي بأن الوزارة خصصت خطبة صلاة يوم غد الجمعة للحديث عن أهمية المسجد الأقصى ومكانته وواجب المسلمين تجاهه وتجاه إخواننا في أرض فلسطين.

ووجه عمادي خطباء المساجد بضرورة الحديث عن هذا الموضوع الجلل وحسب الخطبة المعممة والتي حملت عنوان (المسجد الأقصى في قلوبنا).

حيث تضمنت الخطبة الحديث عن مكانة المسجد الأقصى ومنزلته عند المسلمين والآيات الكريمة والأحاديث النبوية الشريفة التي تبين فضائل المسجد الأقصى والواجب الشرعي تجاه ما يتعرض له إخواننا في أرض فلسطين من انتهاكات صارخة من سلطات الاحتلال الغاصب.

وتأتي خطوة وزارة الأوقاف انطلاقا من أهمية المسجد الأقصى ومكانته في قلوب المسلمين، وبالتزامن مع انطلاق الحملة الشعبيَّة العاجلة لإغاثة الشعب الفلسطيني برعاية وزارة الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية وبالتعاون مع وزارة الخارجية، لتقديم العون والمساعدة للأشقاء في فلسطين، ودعم القضية الفلسطينية.