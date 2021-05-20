“الطرق”: غداً.. افتتاح طريقين خدميين من الدائري 6.5 لأسواق الجليب ومن الغزالي لعبدالله المبارك والجامعة

اعلنت الهيئة العامة للطرق والنقل البري وبالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية سيتم إفتتاح طريق خدمي للقادم من طريق الدائري 6.5 إلى منطقة أسواق جليب الشيوخ بطول 1600 متر.

وأضافت الهيئة أنه سيتم كذلك إفتتاح الطريق الخدمي من تقاطع الغزالي إلى منطقة عبدالله المبارك و مدينة صباح السالم الجامعية بطول 2500 م.

و بينت الهيئة العامة للطرق والنقل البري أن مستخدمي الطريق القادمين من اتجاه طريق الغزالي سيتمكنون من استخدام الطريق 6.5 الرئيسي للوصول الى منطقة عبدالله المبارك عند التقاطع مع طريق 602.

وأشارت الهيئة إلى أن هذا الإفتتاح سيتيح لمستخدمي الطريق من استخدام الطريق الرئيسي للمتجهين من تقاطع الطريق الدائرى السابع إلى تقاطع طريق الغزالي بطول 9200 م وكذلك جزء من الطريق الرئيسي للمتجه من تقاطع طريق الغزالي إلى تقاطع طريق الدائري السابع بطول 6800 م، ويتكون الطريق الرئيسي للطريق الدائري 6.5 من عدد 4 حارات مرورية وحارتي أمان لكل اتجاه بعرض 20.2 متر ، وذلك يوم غدٍ الجمعة 21/5/2021.