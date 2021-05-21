اللحظات الأخيرة تحرم نادي الكويت من فوز ثمين في بداية مشواره الآسيوي

أهدر الكويت فوزاً ثميناً أمام نادي تشرين السوري، ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الثالثة من كاس الاتحاد الآسيوي.

وافتتح أحمد العكايشي التسجيل للكويت في الدقيقة 23، قبل أن يدرك تشرين التعادل في الدقيقة31، لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

في الشوط الثاني سجل فيصل زايد الهدف الثاني للكويت في الدقيقة 61، وعادل تشرين النتيجة مجدداً عبر محمد المرمور من ركلة جزاء في الدقيقة 71.

وفي الدقيقة 74 عاد الكويت للتقدم مجدداً عبر فيصل زايد، إلا انه فشل في الحفاظ على تقدمه، حيث أدرك تشرين التعادل مجدداً عن طريق محمد مالطة في الدقيقة 94.