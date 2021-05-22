سمو أمير البلاد يتلقى اتصالا هاتفيا من رئيس المكتب السياسي لحركة حماس

تلقى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه اتصالا هاتفيا مساء اليوم من رئيس المكتب السياسي لحركة (حماس) إسماعيل هنية عبر خلاله عن بالغ شكره وتقديره لمواقف دولة الكويت الراسخة والداعمة للقضية الفلسطينية ومناصرة الشعب الفلسطيني في مختلف المحافل الرسمية والشعبية ودعمها لكافة الجهود الدولية لاستئناف عملية السلام في الشرق الأوسط وضمان التزام سلطات الاحتلال الإسرائيلي بها متمنيا لسموه رعاه الله موفور الصحة ودوام العافية ولدولة الكويت وشعبها الشقيق كل التقدم والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لسموه حفظه الله.

هذا وقد أعرب حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه عن موقف دولة الكويت الثابت بالوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني بما يمكنه من إقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وفقا لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية مؤكدا سموه رعاه الله أن القضية الفلسطينية كانت ولازالت قضية دولة الكويت الأولى وذات مكانة مركزية في عالمنا العربي والإسلامي متمنيا سموه حفظه الله للشعب الفلسطيني الشقيق كل العزة والنصر لتحقيق أمانيه وتطلعاته.