محليات

حالة الطقس المتوقعة غداً الأحد 23 مايو 2021

منذ 22 ثانية
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حالة الطقس المتوقعة ليوم

الأحد
23 مايو 2021

حالة الطقس
نهارًا:
حار و غائم جزئيا والرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 15 – 50 كم/ساعة مع فرصة ضئيلة لأمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا مع فرصة للغبار .

ليلاً:
حار إلى مائل للحرارة و غائم جزئيا والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 08 – 40 كم/ساعة مع فرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا مع فرصة للغبار .

الحرارة العظمى: 45°
الحرارة الصغرى: 30&deg

حالة البحر
نهارًا:
خفيف إلى معتدل الموج يعلو أحيانا

– ارتفاع الموج:

2 – 6 قدم.
ليلاً:
خفيف إلى معتدل الموج
– ارتفاع الموج:
1 – 5 &#160 قدم.

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