حالة الطقس المتوقعة غداً الأحد 23 مايو 2021

حالة الطقس المتوقعة ليوم
حالة الطقس
نهارًا:
حار و غائم جزئيا والرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 15 – 50 كم/ساعة مع فرصة ضئيلة لأمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا مع فرصة للغبار .
ليلاً:
حار إلى مائل للحرارة و غائم جزئيا والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 08 – 40 كم/ساعة مع فرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا مع فرصة للغبار .
الحرارة العظمى: 45°
الحرارة الصغرى: 30°
حالة البحر
نهارًا:
خفيف إلى معتدل الموج يعلو أحيانا
– ارتفاع الموج:
2 – 6 قدم.
ليلاً:
خفيف إلى معتدل الموج
– ارتفاع الموج:
1 – 5   قدم.
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