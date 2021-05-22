حالة الطقس المتوقعة غداً الأحد 23 مايو 2021

حالة الطقس المتوقعة ليوم

الأحد

حالة الطقس

نهارًا:

حار و غائم جزئيا والرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 15 – 50 كم/ساعة مع فرصة ضئيلة لأمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا مع فرصة للغبار .



ليلاً:

حار إلى مائل للحرارة و غائم جزئيا والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 08 – 40 كم/ساعة مع فرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا مع فرصة للغبار .

الحرارة العظمى: 45°

الحرارة الصغرى: 30°

حالة البحر

نهارًا:

خفيف إلى معتدل الموج يعلو أحيانا

– ارتفاع الموج:

2 – 6 قدم.

ليلاً:

خفيف إلى معتدل الموج

– ارتفاع الموج:

1 – 5 قدم.