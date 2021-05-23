ختام مخيب لآرسنال.. والسيتي يكتسح إيفرتون في بروفة نهائي الأبطال

أنهى فريق آرسنال منافساته في الدوري الإنجليزي الممتاز، اليوم الأحد، بحسرة كبرى، بعدما فقد فرصته في التأهل لبطولة الدوري الأوروبي في الموسم المقبل.

ورغم انتصار آرسنال على برايتون آند هوف ألبيون 2-0، إلا أنه وجد نفسه خارج البطولات الأوروبية للمرة الأولى منذ 25 عاما وتحديدا موسم (1995-96).

وأنهى آرسنال موسمه في المركز الثامن برصيد 61 نقطة، بينما تجمد رصيد برايتون عند 41 نقطة في المركز 16.

وفي مباريات شرفية أخرى، أكد مانشستر سيتي تتويجه بلقب البريمييرليج باكتساح إيفرتون 5-0 على ملعب (الاتحاد) في بروفة قوية قبل نهائي دوري الأبطال أمام تشيلسي يوم السبت المقبل.

وجمع السيتي في طريقة إلى اللقب 86 نقطة، فيما أنهى فريق الإيطالي المخضرم كارلو أنشيلوتي الموسم في المركز العاشر برصيد 59 نقطة.

وأسدل مانشستر يونايتد موسمه بانتصار صعب في عقر دار وولفرهامبتون بنتيجة (1-2)، ليأتي في المركز الثاني برصيد 74 نقطة، مقابل 45 نقطة لـ”الذئاب” أصحاب المركز 13.

واختتم ليدز يونايتد موسمه الكبير والأول في البريمييرليج تحت قيادة مدربه الأرجنتيني المخضرم مارسيلو بييلسا بفوزه على “الهابط” وست بروميتش ألبيون (3-1).

وأنهى ليدز الموسم في المركز الـتاسع برصيد 59 نقطة، فيما يأتي وست بروميتش في المركز قبل الأخير بـ26 نقطة.

وودع شيفيلد يونايتد البريميير ليج بانتصار “شرفي” بهدف نظيف على بيرنلي الذي أنهى الموسم في المركز 17 برصيد 39 نقطة.

بينما انتصر نيوكاسل يونايتد بثنائية نظيفة على ثالث الهابطين فولهام.



