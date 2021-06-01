احذر.. وطنيتك على جرف “قلم”

وطنيتي تحلق في سماء الوطن، ووقودها الانتماء والولاء الذي لا ينضب أبدا، لذلك هي لا تهبط بتاتا لضمان سلامة وطني وأرضي التي أفديها بدمي … أتعلم بأن هذه الوطنيات التي تتغنى بها، قد تنسف فجأة وبـ “جرة قلم” وتحت مبررات كثيرة، وهنا تذهب وطنيتك ووطنيات أولادك كلها هباء منثورا، ولن تستطيع أشعارك والأناشيد الوطنية التي يرددها أولادك استعادتها مادامت تلك الورقة مرتبطة بوطنيتك !.

وطنيتك وهويتك لن تحفظ إلا بقانون بسط سلطة القضاء على قضايا الجنسية الذي قدمه أكثر من نائب .. وهو قانون مهم، لأن الانتماء والولاء للوطن هو شعور واحساس يتبعه عمل، وليس مجرد ورقة على جرف “قلم” الحكومة.

سلطان بن خميّس