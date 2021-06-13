العجمان في الكويت .. وابن فردوس

قام الإعلامي والأخ ناصر بن فردوس بإنشاء حساب (العجمان في الكويت) وهذا الحساب بدأ مثله مثل أي حسابات اخرى للقبيلة وللقبائل الأخرى من حيث التركيز فقط على المناسبات -أفراح أو عزاء-.

كانت هذه البداية، ثم بدأ بأخذ أقوال وتغريدات سياسية واجتماعية ونشرها في الحساب وبمهنية إعلامية، وبعدها حلق بعيدا بحسابه عن المفاهيم والتقاليد التي عرفت بها الحسابات القبلية الأخرى وذلك عندما خرج عن النمط التقليدي المعتاد لحسابات القبائل وتوسع إلى اشراك القبيلة في المعترك السياسي من خلال نشر تصريحات لسياسيين من القبيلة سواء المؤيدة والمعارضة للحكومة، وبعدها قام بدعوة كتّاب من القبيلة لنشر مقالات شهرية لصالح الحساب فيها من الأطروحات الموضوعية المهمة سواء السياسية أو الاجتماعية دون قيد وشرط على الكلمة.. وكان الحديث في السياسة ونقد الحكومة في تعاملها مع المجلس أو في تجاهلها المتعمد لهموم المواطن ومتطلباته ، كانت من المحظورات عند بعض القبائل بل أن البعض منهم كان يراها من المحرمات!. .. وهنا نشكر الأخ ناصر الفردوس على جهوده في هذا الحساب، وعلى تحمله وصبره على بعض الرسائل المشككة.. وفي النهاية القبيلة مكون سياسي فعال في المجتمع الكويتي، ولاعب رئيسي في السياسة.

سلطان بن خميّس