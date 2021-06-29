حالة الطقس المتوقعة غداً الأربعاء 30 يونيو 2021

حالة الطقس المتوقعة ليوم

الأربعاء

حالة الطقس

نهارًا:

شديد الحرارة و رطب نسبيا خاصة على المناطق الساحلية والرياح متقلبة الإتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة 06 – 28 كم/ساعة و تظهر بعض السحب المتفرقة .



ليلاً:

حار إلى مائل للحرارة و رطب خاصة على المناطق الساحلية والرياح جنوبية شرقية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 06 – 28 كم/ساعة .

الحرارة العظمى: 50°

الحرارة الصغرى: 32°

حالة البحر

نهارًا:

خفيف الموج

– ارتفاع الموج:

1 – 2 قدم.

ليلاً:

خفيف الموج

– ارتفاع الموج:

1 – 2 قدم.