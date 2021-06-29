حالة الطقس المتوقعة غداً الأربعاء 30 يونيو 2021

حالة الطقس المتوقعة ليوم
الأربعاء
30 يونيو 2021
حالة الطقس
نهارًا:
شديد الحرارة و رطب نسبيا خاصة على المناطق الساحلية والرياح متقلبة الإتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة 06 – 28 كم/ساعة و تظهر بعض السحب المتفرقة .
ليلاً:
حار إلى مائل للحرارة و رطب خاصة على المناطق الساحلية والرياح جنوبية شرقية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 06 – 28 كم/ساعة .
الحرارة العظمى: 50°
الحرارة الصغرى: 32°
حالة البحر
نهارًا:
خفيف الموج
– ارتفاع الموج:
1 – 2 قدم.
ليلاً:
خفيف الموج
– ارتفاع الموج:
1 – 2   قدم.
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