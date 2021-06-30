أوكرانيا تقهر السويد بهدف ذهبي وتضرب موعدا مع إنجلترا

حقق منتخب أوكرانيا فوزًا صعبًا على نظيره السويد، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء، في إطار منافسات دور الـ16 ببطولة يورو 2020.

تقدم أوليكساندر زينشينكو لأوكرانيا بالدقيقة 27، ثم تعادل إيميل فورسبيرج للسويد في الدقيقة 43، بينما سجل أرتيم دوفبيك هدف الفوز القاتل لأوكرانيا بالدقيقة 120+1.

وتأهل المنتخب الأوكراني للدور ربع النهائي ليواجه نظيره الإنجليزي، الذي فاز على ألمانيا بهدفين نظيفين.

الدقيقة العاشرة حملت الخطورة الأولى في المباراة لصالح أوكرانيا فبعد عدة تمريرة وصلت الكرة إلى يارمولنكو ليمررها إلى ياريمتشيوك، ويطلق تسديدة قوية نجح أولسين في التصدي لها وإبعادها عن مرماه.

الرد السويدي جاء في الدقيقة 19، بعد تمريرة “وان – تو” بين إيزاك وكولوسيفسكي، حيث مرر الأخير الكرة إلى إيزاك على حدود منطقة جزاء أوكرانيا، ليسدد الكرة وتمر بجوار القائم الأيسر للحارس بوشكان.

وتمكن زينشينكو من تسجيل أول أهداف المباراة في الدقيقة 27 لأوكرانيا، بعد تمريرة من يارمولنكو من جهة اليمين إلى أقصى الناحية اليسرى، ليطلق تسديدة صاروخية باتجاه المرمى، يفشل أولسين في التصدي لها لتمر من تحت يده إلى داخل الشباك.

لارسون كاد أن يتعادل للسويد بعد دقيقة واحدة فقط من هدف أوكرانيا، حيث حصل على ركلة حرة ثابتة من خارج المنطقة، سددها مباشرة في المرمى لحظة خروج الحارس من مرماه، لكن الأخير عاد سريعا ونجح في إبعاد التسديدة إلى ركنية.

ونجح المنتخب السويدي في معادلة النتيجة بالدقيقة 43 عن طريق فورسبيرج الذي استلم الكرة خارج المنطقة، ويقرر تسديد كرة قوية ارتطمت بقدم أحد المدافعين وسكنت الشباك.

في الشوط الثاني وبالدقيقة 54، استلم لارسون الكرة خارج المنطقة، ليطلق تسديدة من مسافة بعيدة مرت بجوار القائم الأيمن لبوشكان حارس أوكرانيا.

وحرم القائم الأيسر للسويد، سيدورشوك من تسجيل الهدف الثاني لأوكرانيا بعدما توغل يارمولنكو داخل المنطقة من جهة اليمين، ومرر الكرة إلى سيدورشوك الذي سدد كرة قوية ارتطمت بالقائم.

وبعد ثواني قليلة في الدقيقة 56، وقف القائم الأيسر لأوكرانيا أمام تسديدة فورسبيرج ليحرمه أيضًا من مضاعفة النتيجة لمنتخب بلاده السويدي بعدما سدد كرة بطريقة رائعة من داخل المنطقة ترتطم بالقائم.

وأهدر إيزاك أحد أخطر الفرص في المباراة، بعدما استلم تمريرة طولية في عمق الدفاع الأوكراني ليتوغل داخل المنطقة ويسدد الكرة بجوار القائم الأيسر ويضيع على فريقه فرصة التقدم.

واستمر الحماس على لاعبي الفريقين، وكاد كولوسيفسكي أن يضيف هدفا ثانيا للسويد، بعدما أطلق تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء بقدمه اليسرى، تألق الحارس بوشكان وأبعدها إلى ركنية.

فورسبيرج واصل تسديداته الصاروخية على مرمى أوكرانيا، وفي الدقيقة 69، مر من ثلاثة لاعبين على حدود المنطقة وأطلق تسديدة قوية ارتطمت بالعارضة.

في الدقيقة 99، عاد الحكم إلى تقنية الفيديو لمراجعة حالة تدخل دانيلسون مدافع السويد على بييسيدين، ويقرر إشهار البطاقة الحمراء المباشرة في وجهه، ويكمل المنتخب السويدي بـ10 لاعبين.

وفي الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع (120+1)، تمكن أرتيم دوفبيك من تسجيل هدف الفوز القاتل لأوكرانيا بعد عرضية ممتازة من زينشينكو قابلها دوفبيك برأسية رائعة في الشباك.





