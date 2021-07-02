بالصور: استقبال جماهيري حافل لمورينيو في روما

استقبل مئات المشجعين اليوم الجمعة، المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، لدى وصوله إلى المطار في روما، على متن طائرة خاصة رفقة رئيس نادي ذئاب العاصمة دان فريدكين، لبدء مهمته في تدريب الفريق.

وبعد إقالته من تدريب توتنهام قبل نهاية الموسم الماضي، وقع المدرب البرتغالي عقدا مع روما حتى 30 يونيو/حزيران 2024 وسيبدأ عمله في الأيام المقبلة للتخطيط للموسم المقبل.

وكان في انتظار المدرب خارج المطار نحو 500 شخص تحدوا الحر في العاصمة الايطالية خلال ساعات من أجل انتظاره.

وهتف المشجعون لدى وصول مورينيو باسم المدرب وأشعلوا ألعابا نارية.

وانتقل مدرب ريال مدريد وإنتر وتشيلسي ومانشستر يونايتد السابق بعدها إلى مركز تريجوريا الرياضي على متن سيارة بيضاء.

ومن المنتظر أن ينظم النادي مؤتمرا صحفيا الأسبوع المقبل للمدرب الذي يخلف مواطنه باولو فونيسكا في منصبه.



