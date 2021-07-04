“الحركة التقدمية” تعقد مؤتمرها الثاني وتنتخب لجنة مركزية جديدة بقيادة د.حمد الأنصاري

عقدت الحركة التقدمية الكويتية مؤتمرها الثاني يوم الجمعة 2 يوليو 2021، وذلك بحضور أعضاء اللجنة المركزية والهيئات القيادية والمندوبين المنتخبين من هيئاتهم وبعض الأعضاء المراقبين، ويأتي انعقاد المؤتمر الثاني بعد مرور نحو خمس سنوات على انعقاد المؤتمر الأول في 29 يوليو 2016، متأخراً عن موعده المقرر وذلك بسبب تداعيات جائحة كورونا.

وافتتح المؤتمر أعماله عبر رئيس السن، حيث ألقى كلمة افتتاحية موجزة ومن ثم تم اختيار هيئة رئاسة للمؤتمر ليبدأ المؤتمر أعماله بدايةً عبر اقرار لائحة المؤتمر ومن ثم تلاوة رسائل التحايا والتضامن من قبل الأحزاب والتنظيمات الشيوعية والاشتراكية الشقيقة، وانتقل المؤتمر في بنوده مروراً بعرض تقارير اللجنة المركزية لكافة أعماله خلال فترته الممتدّة من المؤتمر الأول حتى المؤتمر الثاني، ومناقشتها وأخذ مداخلات واقتراحات وتوصيات أعضاء المؤتمر وهيئاتهم الممثلة عبر مندوبيها، وصولاً إلى انتخاب لجنة مركزية جديدة للحركة .

واختتم المؤتمرون أعمال المؤتمر الثاني للحركة التقدمية الكويتية بروح مسؤولة مؤكدين التزامهم التام بوحدة العمل والتنظيم وبما قرره المؤتمر بإرادة واصرار على التنفيذ، هذا وقد اجتمعت اللجنة المركزية الجديدة للحركة وانتخبت الرفيق د. حمد الأنصاري أميناً عاماً، والرفيقين محمد نهار وأسامة العبدالرحيم أمينين للجنة المركزية، كما انتخبت مكتباً سياسياً .

الكويت في يوم الأحد 4 يوليو 2021