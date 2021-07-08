أول تعليق من راموس بعد الانضمام لسان جيرمان

نشر الإسباني سيرجيو راموس نجم باريس سان جيرمان الجديد، رسالة خاصة لعشاقه ومحبيه، عقب إعلان النادي الفرنسي التعاقد معه.

ورحل راموس عن صفوف ريال مدريد بعد 16 عاما منذ انضمامه للميرنجي من إشبيلية، وحقق مع الفريق الملكي 22 لقبا.

وفشل اللاعب المخضرم في التوصل لاتفاق مع إدارة الميرنجي، بعد خلاف على شروط التجديد، ومع نهاية عقده بختام الموسم الماضي، قرر خوض تجربة جديدة فانتقل إلى بي إس جي في صفقة انتقال حر.

ونشر سيرجيو راموس عبر صفحته الرسمية على فيسبوك اليوم الخميس قائلا: “هنا أفضل مكان لمواصلة الحلم، وأفضل مكان لمواصلة الانتصارات، سوف نقاتل بكل ما لدينا من أجل تحقيق كل الألقاب”.

ووقع راموس عقدا مع باريس سان جيرمان، ليستمر في ملعب حديقة الأمراء حتى نهاية موسم 2022-2023.

وسيرتدي راموس مع باريس سان جيرمان قميصه المفضل رقم 4.