ميسي ينتزع جائزتين في كوبا أمريكا

فاز ليونيل ميسي، نجم منتخب الأرجنتين بجائزتين بعد انتهاء منافسات بطولة كوبا أمريكا.

وتُوج منتخب الأرجنتين بطلًا لكوبا أمريكا للمرة الـ15 في تاريخه، بعد إسقاط البرازيل بهدف دون رد على ملعب ماراكانا، في المباراة النهائية للنسخة الـ47.

وصعد ميسي إلى منصة التتويج ليحصل على جائزة أفضل لاعب في البطولة، وبعدها بثوان صعد ثانية ليتسلم جائزة هداف النسخة الحالية من البطولة.

وتوج ليونيل بلقب كوبا أمريكا لأول مرة في تاريخه بعد ثلاث محاولات فاشلة في النهائيات أعوام 2007 و2015 و2016.

يشار إلى أن المنتخب الأرجنتيني عزز بهذا الفوز مسيرته الخالية من الهزائم إلى 20 مباراة تحت قيادة المدرب ليونيل سكالوني، كما ألحق بالبرازيل هزيمتها الأولى في مباراة رسمية منذ خسارتها أمام بلجيكا في دور الثمانية لكأس العالم 2018.