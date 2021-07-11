الحركة التقدمية تقر تعديلات على نظامها الأساسي و«وثيقة المهمات المباشرة»

أقرت الحركة التقدمية الكويتية في مؤتمر استثنائي وثيقة برنامجية للمهمات المباشرة وتعديلات على نظامها الأساسي.

وذكرت الحركة في بيان إن «مؤتمرها الاستثنائي الثالث عقد مساء يوم الجمعة الماضي بحضور اللجنة المركزية والهيئات القيادية والمندوبين المنتخبين من هيئاتهم وبعض الأعضاء المراقبين، حيث تمت مناقشة واتخاذ قرارات بشأن وثيقتين رئيسيتين هما: مشروع الوثيقة البرنامجية المعنونة بوثيقة المهمات المباشرة، ومشروع تعديلات مقترحة على النظام الأساسي للحركة، بما يعزز طابعها الديمقراطي المؤسسي»

وأشارت إلى إن «المؤتمر شهد مناقشات صريحة ومعمقة لعدد من القضايا، وتم بعد ذلك اتخاذ قرارات باعتماد الوثائق مع إجراء التعديلات المناسبة عليها».

وبينت أن «المؤتمر اختتم أعماله بكلمات من عدد من الرفاق بينهم الأمين العام للحركة التقدمية الكويتية الرفيق د. حمد الأنصاري أكد فيها على مهمات تطوير عمل الحركة في الفترة المقبلة… كما أوضح أنه سيتم نشر وثيقة المهمات المباشرة بعد تجهيزها للنشر في أقرب فرصة ممكنة.