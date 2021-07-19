“واتساب” يختبر فتح حساب المستخدم على أكثر من جهاز في آن واحد

بدأ تطبيق التواصل الاجتماعي ««واتساب»»، اختبار نسخة جديدة من التطبيق تتيح للمستخدم فتح حسابه على أكثر من جهاز في وقت واحد، وفق وكالة الأنباء الألمانية.

وحسب منشور بُث على صفحة هندسة شبكة «فيسبوك» للتواصل الاجتماعي التي تمتلك «واتساب» فإنّ الشركة تعتزم «بدء اختبار الخاصية الجديدة مع عدد محدود من المستخدمين المشاركين في برنامج النسخ التجريبية بالفعل لديها».

ومن خلال النسخة التجريبية للإصدار الجديد التي أُطلقت لأول مرة في يونيو (حزيران) الماضي، يمكن للمستخدم تشغيل تطبيق «واتساب» على هاتفه مع ما يصل إلى 4 أجهزة متصلة في وقت واحد، حتى إذا كانت طاقة بطارية الهاتف قد نفدت. وسيتصل كل جهاز بحساب المستخدم على تطبيق «واتساب» بصورة مستقلة، ويحتفظ بخاصية التشفير بين الطرفيات للمراسلات التي تستهدف ضمان خصوصية المحادثات. وقالت شركة «فيسبوك» إنّها طورت تكنولوجيا جديدة لكي تحافظ على خاصية التشفير بين الطرفيات، في الوقت الذي ستضمن تحقيق الانتقال المتزامن للبيانات مثل أسماء جهات الاتصال وأرشيف المحادثات بين الأجهزة المتعددة.

يذكر أن تطبيق «واتساب» يعتمد حالياً على وجود هاتف ذكي كجهاز أساسي يُفتح حساب المستخدم عليه، ثم يمكن تصفح الحساب بعد ذلك على أجهزة أخرى مثل الكومبيوتر الشخصي، لكن بشرط استمرار فتح الحساب على الهاتف الذكي الذي يجب أن يظل في حال تشغيل واتصال بالإنترنت. ونظراً لأنّ تصفح الحساب واستخدامه على الأجهزة الأخرى يرتبط بوجود الهاتف الذكي، فإنّ التطبيق يعمل على هذه الأجهزة بصورة أبطأ ويفقد الاتصال بصورة متكررة.

ونقل موقع (سي نت دوت كوم) المتخصص في موضوعات التكنولوجيا عن بيان «فيسبوك»

القول إنّه مع الإصدار الجديد متعدد الأجهزة من «واتساب» سيتم التخلص من هذه المشكلات، إذ سيكون في مقدور المستخدم فتح حسابه وتشغيله على الأجهزة الأخرى من دون الحاجة إلى استمرار فتح الحساب على هاتفه الذكي، مع المحافظة على أمن وسرية المحادثات والبيانات.