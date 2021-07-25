“الطيران المدني”: 979 رحلة جوية نقلت 98934 راكبا في مطار الكويت خلال عطلة العيد

قالت الإدارة العامة للطيران المدني اليوم إن عدد الرحلات التي تم تشغيلها خلال عطلة عيد الأضحى المبارك من 15 إلى 24 يوليو الجاري في مطار الكويت الدولي بلغ 979 رحلة جوية نقلت 98934 راكبا.

وأوضح نائب المدير العام لشؤون التخطيط والمشاريع والمتحدث الرسمي باسم الإدارة سعد العتيبي في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية إن خطة التشغيل التي تم تطبيقها خلال عطلة عيد الأضحى «سارت بشكل ناجح بتضافر جميع الجهود المخلصة للجهات الحكومية العاملة في مطار الكويت الدولي».

وأضاف إنه تم تسيير 488 رحلة مغادرة خلال عطلة العيد بمجموع 64236 مسافرا في حين بلغ عدد الرحلات القادمة 491 رحلة جوية بمجموع 34698 مسافرا.

وأكد أن جميع إجراءات السفر في مطار الكويت تأتي وفق الاشتراطات المطلوبة من السلطات الصحية، معربا عن الشكر للمسافرين على تفهمهم وتعاونهم مع هذه الإجراءات التي تهدف إلى حمايتهم وتأمين سفرهم بصورة آمنة وسليمة.

وأشاد بتفاني رجال وزارة الداخلية الذين يبذلون جهودا مضاعفة منذ بدء جائحة (كوفيد 19) كذلك العاملين في وزارة الصحة والإدارة العامة للجمارك إضافة إلى جهود جميع العاملين في (الطيران المدني) الذين أثبتوا خلال هذه الأزمة تفانيهم وإخلاصهم لخدمة بلدهم والمحافظة على سمعة مطار الكويت الدولي.

ونوه بتعاون شركات الطيران ومقدمي الخدمات الأرضية الذين ساهموا بشكل فعال في تيسير الإجراءات التشغيلية في مطار الكويت الدولي.