بلدية الكويت: تدشين برنامج إصدار رخص التشوين إلكترونيا للمساحات (500 م2) فأكثر

دشن المدير العام لبلدية الكويت أحمد المنفوحي اليوم الاربعاء برنامج اصدار رخص التشوين إلكترونيا للمساحات (500 م2) فأكثر بعد إنجازه من فريق عمل ميكنة التشوينات لمحافظات البلاد.

وقال المنفوحي في بيان صحفي بعد العرض المرئي الذي حضره ممثلو الجهات الحكومية والقطاع الخاص إن البرنامج يهدف إلى تسريع عجلة التنمية في الدولة مراعيا تقليص وتبسيط الدورة المستندية.

وأضاف ان ‏بلدية الكويت تستكمل توجهها بتقديم خدمة أفضل للجهات الطالبة للترخيص من حيث تعديل المدة التي تسمح بتقديم طلب التجديد وإلغاء فترة الشهرين السابقة تسهيلا على الشركات.

وأوضح ان البرنامج الإلكتروني يسمح لرخص التشوينات بالمتابعة الحثيثة لمواقع التشوينات بجميع الأراضي ورصد حالات التعدي أولا بأول لاتخاذ ما يلزم تجاهها.

وأشار إلى تعديلات جوهرية في مسار سير معاملة التشوين الحكومي اذ قرنت مدة رخصة التشوين بمدة العقد الحكومي وأنهت العمل بالترخيص السنوي.