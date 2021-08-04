أعلنت المؤسسة العامة للرعاية السكنية توزيع الدفعة ال11 من الضاحية الثالثة في القسائم الحكومية بمنطقة (جنوب مدينة صباح الأحمد) التي تتضمن 116 قسيمة للمخصص لهم حتى 11 يونيو 2014.

وقالت المؤسسة في بيان صحفي اليوم الأربعاء إنها ستوزع بطاقات القرعة يومي غد الخميس ويوم الأحد المقبلين في حين سيتم توزيع بطاقات الاحتياط يومي الاثنين والثلاثاء 16 و17 اغسطس المقبلين على أن يتم إجراء القرعة يوم الأربعاء الموافق 18 أغسطس المقبل.

ودعت المواطنين المدرجة أسماؤهم إلى الحضور شخصيا لمبنى المؤسسة في منطقة جنوب السرة الساعة ال10 صباحا في المواعيد المحددة مصطحبين معهم البطاقة المدنية وقرار التخصيص لتسلم بطاقة القرعة.

كما دعت المواطنين المخصص لهم القسائم الحكومية في هذه المنطقة ولم ترد أسماؤهم إلى الحضور لمبنى المؤسسة في تمام الساعة ال10 صباح يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين الموافق 16 و 17 اغسطس مصطحبين معهم قرار التخصيص والبطاقة المدنية للدخول ضمن الاحتياط.