حالة الطقس المتوقعة غداً الجمعة 06 أغسطس 2021

حالة الطقس المتوقعة ليوم

الجمعة

حالة الطقس

نهارًا:

شديد الحرارة و غائم جزئيا والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 – 35 كم/ساعة مع فرصة لأمطار خفيفة متفرقة .



ليلاً:

حار إلى مائل للحرارة و غائم جزئيا والرياح متقلبة الإتجاه تتحول الى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة 06 – 28 كم/ساعة مع فرصة لأمطار خفيفة متفرقة .

الحرارة العظمى: 47°

الحرارة الصغرى: 32°

حالة البحر

نهارًا:

خفيف إلى معتدل الموج

– ارتفاع الموج:

1 – 4 قدم.

ليلاً:

خفيف الموج

– ارتفاع الموج:

1 – 3 قدم.