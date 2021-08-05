محليات

حالة الطقس المتوقعة غداً الجمعة 06 أغسطس 2021

منذ ساعة واحدة
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حالة الطقس المتوقعة ليوم

الجمعة
06 أغسطس 2021

حالة الطقس
نهارًا:
شديد الحرارة و غائم جزئيا والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 – 35 كم/ساعة مع فرصة لأمطار خفيفة متفرقة .

ليلاً:
حار إلى مائل للحرارة و غائم جزئيا والرياح متقلبة الإتجاه تتحول الى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة 06 – 28 كم/ساعة مع فرصة لأمطار خفيفة متفرقة .

الحرارة العظمى: 47°
الحرارة الصغرى: 32&deg

حالة البحر
نهارًا:
خفيف إلى معتدل الموج

– ارتفاع الموج:

1 – 4 قدم.
ليلاً:
خفيف الموج
– ارتفاع الموج:
1 – 3 &#160 قدم.

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