أعلنت الإدارة العامة للجمارك الكويتية اليوم الجمعة تمكن جمارك الشحن الجوي من ضبط نحو كيلو ونصف الكيلو من مادة الشبو المخدرة مخبأة في كراتين فواكه قادمة من إيران.

وقالت (الجمارك) في بيان صحفي ان معلومات وردت إلى قطاع البحث والتحري بالشحن الجوي من مصدر سري تفيد بقدوم الشحنة فتم التنسيق مع رجال الجمارك للكشف عليها وتبين أنها كراتين فواكه وبتفتيشها عثر بداخلها على 50 لفافة من مادة الشبو تزن نحو 5ر1 كيلو.

وذكرت انه تم اعداد محضر الضبط وتسليم الممنوعات لجهة الاختصاص كما تم ضبط صاحب الشحنة بالمنطقة الجمركية من قبل رجال البحث والتحري الجمركي ورجال مكافحة المخدرات من وزارة الداخلية وأحيل للجهات المعنية.

وحذرت (الجمارك) كل من تسول له نفسه تهريب المواد المخدرة والبضائع المحظورة بكافة أشكالها وأنواعها إلى البلاد مشددة على أنه سيعرض نفسه للمساءلة القانونية واتخاذ الإجراءات الجمركية بحقه.