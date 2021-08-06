“عرض مرة واحدة”… ميزة جديدة من “واتساب” تخفي الصور والفيديوهات بعد فتحها

سواء كانت لقطة سريعة لكلمة مرور معينة أو صورة شخصية عادية، فغالباً ما نتمنى أن تختفي الصور ومقاطع الفيديو الخاصة بنا من الدردشة بسرعة.

والآن، أطلق تطبيق «واتساب» ميزة جديدة شبيهة بـتلك الخاصة بـ«سناب شات»، تسمى «عرض مرة واحدة»، والتي تجعل الصور ومقاطع الفيديو الخاصة بك «تتدمر ذاتياً» بمجرد فتحها، وتختفي، وفقاً لصحيفة «ديلي ميل».

وتختلف هذه الميزة عن ميزة «الرسائل المختفية» التي تم إطلاقها مؤخراً، والتي تتسبب في اختفاء الرسائل في غضون سبعة أيام من فتحها.

يأمل التطبيق المملوك لـشركة «فيسبوك» أن تجعل الميزة الجديدة إرسال معلومات حساسة أسهل وأكثر أماناً للمستخدمين.

وإذا لم تصلك الميزة حتى الآن، فلا داعي للذعر – حيث يقول «واتساب» إنه سيتم طرحها للمستخدمين في جميع أنحاء العالم بحلول نهاية هذا الأسبوع.

وأعلن «واتساب» عن الميزة الجديدة في مدونة.

وقال: «في العديد من الهواتف، يعني مجرد التقاط صورة أنها ستشغل مساحة في هاتفك إلى الأبد. لهذا السبب نطرح اليوم صوراً ومقاطع فيديو جديدة ضمن ميزة (العرض مرة واحدة) حيث تختفي من الدردشة بعد فتحها، مما يمنح المستخدمين مزيداً من التحكم في خصوصيتهم».

وكما هو الحال مع جميع الرسائل المرسلة على «واتساب»، ستتم حماية أي صور أو مقاطع فيديو تعرض مرة واحدة عن طريق «التشفير من طرف إلى طرف»، مما يضمن لك وللشخص الذي تتواصل معه أنكما ستشاهدان ما يتم إرساله بكل خصوصية وأمان.

وسيتم أيضاً تمييز الصور ومقاطع الفيديو هذه بوضوح مع رمز «لمرة واحدة».

وبمجرد أن يشاهد المستلم الصورة أو الفيديو، ستظهر الرسالة على أنها «مفتوحة» لتجنب أي لبس حول ما كان يحدث في الدردشة في ذلك الوقت.

وبينما يتم حفظ الصور ومقاطع الفيديو العادية تلقائياً في قائمة الكاميرا الخاصة بالمستلم، يطمئن «واتساب» إلى أنه لن يتم حفظ الوسائط ضمن ميزة «العرض مرة واحدة».