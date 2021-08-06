حالة الطقس المتوقعة غداً السبت 07 أغسطس 2021

حالة الطقس المتوقعة ليوم
حالة الطقس
نهارًا:
شديد الحرارة و غائم جزئيا و رطب نسبيا خاصة على المناطق الساحلية والرياح شمالية غربية تتحول الى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 12 – 45 كم/ساعة مع فرصة للغبار على المناطق المكشوفة مع فرصة ضئيلة لأمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا .
ليلاً:
حار إلى مائل للحرارة و رطب نسبيا خاصة على المناطق الساحلية والرياح جنوبية شرقية تتحول الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 10 – 35 كم/ساعة و تظهر بعض السحب المتفرقة .
الحرارة العظمى: 48°
الحرارة الصغرى: 33°
حالة البحر
نهارًا:
خفيف إلى معتدل الموج يعلو أحيانا
– ارتفاع الموج:
2 – 6 قدم.
ليلاً:
خفيف إلى معتدل الموج
– ارتفاع الموج:
2 – 5   قدم.
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