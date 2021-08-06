الهلال الأحمر الكويتي يسلم 10 سيارات إسعاف هبة للصليب الأحمر اللبناني

سلمت جمعية الهلال الأحمر الكويتي اليوم الجمعة الصليب الأحمر اللبناني 10 سيارات إسعاف مجهزة بالكامل واربع سيارات مخصصة لمراكز نقل الدم وسيارة لتجميع بنك الدم مقدمة من الصندوق الكويتي للتنمية.

وقامت الأمين العام للجمعية مها البرجس بتسليم الهبة بحضور رئيس الصليب الأحمر أنطوان الزغبي والأمين العام للصليب الأحمر جورج كتانة وبمشاركة المدير الإقليمي في الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر الدكتور حسام الشرقاوي ورئيس بعثة الهلال الأحمر الكويتي في لبنان الدكتور مساعد العنزي.

وأشادت البرجس في تصريح لوكالة الانباء الكويتية، بجهود الصليب الأحمر اللبناني مؤكدة أن الهبة تندرج في إطار تمويل مشاريع طارئة لصالح المناطق اللبنانية المستضيفة للاجئين السوريين، بهدف التصدي ومكافحة خطر انتشار فيروس (كورونا المستجد – كوفيد 19).

وتوجه الزغبي بالشكر للصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية على هذه الهبة وقال «الشكر موصول للهلال الأحمر والشعب الكويتي الذين لم يتوانوا في تقديم المساعدات للبنان وشعبه».

كما أعرب كتانة عن الشكر للكويت اميراً وشعباً قائلاً «فالكويت أكثر من يقدم المساعدات للصليب الأحمر اللبناني من الأدوية المزمنة الى سيارات الإسعاف وغيرها من التجهيزات».

واعتبر ان حجم هذه المساعدات «تؤكد على الثقة بالصليب الأحمر وادائه وهو أمر نعتز به وتثبت هذه التقديمات ان الكويت تقف دائما الى جانب الشعب اللبناني وتمد يد العون له في كل الظروف».

من جهته، قال الشرقاوي إن «هذه الهبة هي امر أساسي ويعتمد عليها في عمل فرق الصليب الأحمر لتنفيذ المهمات المطلوبة منهم في انقاذ حياة الناس».

وأضاف «عودتنا جمعية الهلال الأحمر الكويتي على تنفيذ الأعمال الإنسانية بقليل من الكلام واليوم نشهد عملا إنسانيا كبيرا نفتخر به من جانب الكويت».