ميسي يبلغ سان جيرمان بقراره

أبلغ الأرجنتيني ليونيل ميسي، النجم السابق لبرشلونة، نادي باريس سان جيرمان بقراره بشأن موقفه من الانتقال لملعب “حديقة الأمراء” خلال الموسم المقبل.

وزعمت تقارير عدة اهتمام نادي تشيلسي الإنجليزي بضم ميسي، إلى جانب باريس سان جيرمان، بعدما أخفق برشلونة في تجديد عقد اللاعب وتسجيله لدى رابطة الليجا، إذ أعلن بلوجرانا رحيل أسطورته الأرجنتيني أمس.

ووفقا لإذاعة “مونت كارلو” الفرنسية، فإنه لا يوجد اتفاق حتى الآن بين ميسي وسان جيرمان.

وبيّنت: “ميسي أبلغ النادي الباريسي بأنه مستعد للعب بقميصه خلال الموسم المقبل”.

وأشارت الإذاعة الفرنسية إلى أن إدارة سان جيرمان تعمل حاليًا على ضبط الميزانية لتصبح مناسبة لعقد الصفقة الكبرى مع ميسي.

وأوضحت أن المفاوضات بين الطرفين تدور حول عقد يمتد لموسمين، بالإضافة إلى إمكانية التمديد لعام ثالث (اختياري).