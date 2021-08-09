السعودية: رفع نسبة الحضور الجماهيري للمنافسات الرياضية حتى 60 في المئة

أعلنت وزارة الرياضة السعودية رفع الطاقة الاستيعابية للحضور الجماهيري للمنافسات الرياضية للموسم الرياضي 2021 – 2022 بنسبة لا تزيد عن 60 في المئة من سعة المدرجات بدلاً من 40 في المئة.

وقالت الوزارة في بيان الأحد إن ذلك جاء بناء على التحديثات الصادرة من الجهات المعنية بمتابعة مستجدات فيروس كورونا المستجد.

وأضافت أنها أجرت عدداً من التحديثات والتعديلات على التدابير الخاصة بآلية الحضور الجماهيري للملاعب، حيث سيكون الحضور للمنافسات الرياضية المختلفة مقتصراً على الجماهير الرياضية فوق 12 عاماً الذين أكملوا الحصول على جرعتين من لقاح كورونا المعتمد من وزارة الصحة السعودية وفقاً لما يظهر في حالة المشجع في تطبيق «توكلنا».

وأكدت الوزارة ضرورة الاستمرار في تطبيق الإجراءات الاحترازية المهمة كالتباعد ولبس الكمامات على أن تقوم الجهات المعنية بمتابعة تطبيق ذلك واتخاذ اللازم في حال رصد أي مخالفات وذلك حفاظاً على سلامة الجميع.