عودة مزادات الأسماك للمطعمين بعد توقف 6 أشهر

بعد توقف دام أشهراً، ووسط حضور كبير، ودخول كميات قليلة من الأسماك، عادت المزادات في الأسواق من جديد بدءاً من أمس، حيث شهدت أسواق السمك في شرق والفحيحيل إقبالاً واسعاً من المقبلين على الشراء، في ظل تنوع الكميات التي نزلت السوق، خاصة من نوع الروبيان، الذي غلبت سلاته على تلك المزادات.

وفي اليوم الأول من إعادة إقامة المزادات، بعد منعها أكثر من 6 أشهر، ووفق الضوابط والشروط الصحية التي حددها مجلس الوزراء وعلى رأسها حصر دخول المزاد على المطعمين فقط، تراوحت أسعار سلة الروبيان في مزادات الفجر، من نوع أم نعيرة بين 45 و50 دينارا بوزن 20 كيلو، بينما وصل أسعار كود الزبيدي ما بين 142 و158 ديناراً، مع قلة وجوده، وتفاوتت الأسعار بين 30 و35 ديناراً للكود من سمك النويبي، وبين 25 و30 لكود الشعوم.

يذكر أن الاتحاد الكويتي لصيادي الأسماك حدد سوقين لإقامة المزادات، بالتعاون مع وزارة التجارة والجهات المعنية، في الفحيحيل للأسماك المحلية فقط، يبدأ من الساعة 8 صباحاً والثاني بعد صلاة العصر، وفي سوق شرق مزادان للأسماك المستوردة بعد صلاة الفجر والآخر للأسماك المحلية بعد صلاة العصر.