السفير الهندي: مستعدون لمزيد من التسهيلات لاستقدام العمالة المنزلية إلى الكويت

أشاد سفير جمهورية الهند لدى البلاد سيبي جورج بالتعاون مع الهيئة العامة للقوى العاملة الكويتية فيما يتعلق بموضوع العمالة وبحرصهما المشترك في هذا الشأن.

ونقل بيان صحفي للهيئة، اليوم الخميس، عن السفير جورج قوله عقب لقائه المدير العام للهيئة بالإنابة الدكتور مبارك الجافور إن الكويت دولة قانون وكلا الطرفين حريص على التعاون المشترك فيما يتعلق بالعمالة الهندية.

وأبدى استعداد بلاده لتقديم مزيد من التسهيلات بشأن العمالة المنزلية الهندية وفتح الأبواب لاستقدامها.

من جانبه أعرب الجافور عن امتنانه وتقديره لما قدمته الهند من مساعدات بمختلف الطواقم والمجالات العمالية.

وتناول اللقاء بحث سبل التعاون بين هيئة القوى العاملة والسفارة الهندية ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك خصوصا فيما يتعلق بالعمالة الهندية وتعزيز العلاقات بين الجانبين كما تمت مناقشة مذكرة التفاهم المشتركة بين الطرفين.