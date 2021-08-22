الفار يفسد فرحة رونالدو

تلقى البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم ونجم يوفنتوس، صدمة قوية خلال المباراة التي جمعت فريقه بأودينيزي، مساء اليوم الأحد، في إطار منافسات الجولة الأولى من الدوري الإيطالي.

رونالدو لم يشارك أساسيًا لكنه حل كبديل في الدقيقة 60، وتمكن في الدقيقة (90+4) من تسجيل هدف قاتل ليوفنتوس كاد أن يمنح به الفريق انتصار صعب للغاية، لكن ألغى بداعي التسلل.

وأحرز الدون هدفا رائعا بعد عرضية ممتازة من كييزا ارتقى لها كريستيانو وحولها برأسية في الشباك، ليقوم البرتغالي بخلع قميصه محتفلا بالهدف القاتل، قبل أن يمنحه حكم المباراة بطاقة صفراء.

وعاد الحكم لتقنية الفيديو "فار" لمراجعة الهدف، ليعلن إلغائه بداعي وجود حالة تسلل على البرتغالي الذي تحولت فرحته الغامرة إلى صدمة.