تدريب مشترك بين “القوات الخاصة” والجيش الأميركي في “الأفنيوز”

تنفذ الإدارة العامة لقوات الأمن الخاصة ممثلة في إدارة الوحدات الخاصة تدريبا أمنيا لمنتسبيها خلال مناورة مع الجيش الأميركي لرفع مستوى الكفاءة والمهارة والخبرة والوقوف على الجاهزية.

وذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية أن التدريب يأتي أنه في إطار التعاون المشترك بين المؤسسة الأمنية والجيش الأميركي في مجال التدريب والمناورات المشتركة.

وأوضحت أنه سيتم تنفيذ تدريب خاص بالمناورة غدا الثلاثاء في تمام الساعة 2 فجرا بمجمع الافنيوز التجاري بعد ساعات العمل الرسمية للمجمع، مشيرة إلى أن التمرين يساهم في تعزيز التعاون الميداني بين وزارة الداخلية الكويتية والجيش الأميركي.