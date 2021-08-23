“نزاهة”: إحالة ضباط في وزارة الداخلية إلى “النيابة” على خلفية تهم تزوير

أعلنت الهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة» إحالة ضباط في وزارة الداخلية الى النيابة العامة بتهم ارتكاب جريمة تزوير في محررات رسمية والمؤثمة في المواد رقم (257) و (259) و (260) من قانون الجزاء، والافعال المجرمة بموجب المادة رقم (19) من القانون رقم 1 لسنة 1993 في شأن حماية الأموال العامة.

وأكدت نزاهة عزمها مواصلة الجهود والإجراءات في شأن فحص وجمع الاستدلالات والتحريات في جميع البلاغات الجدية مكتملة الشروط التي ترد اليها، وتثمن دائما دور المبلغين في ممارسة دورهم في مساعدة الهيئة للوصول الى المعلومات والبيانات اللازمة عن وقائع الفساد وملتزمة في نفس الوقت بتوفير اقصى درجات الحماية والسرية اللازمة لهم والتي فرضها القانون واللائحة التنفيذية.