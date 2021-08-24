“السكنية” تستدعي 118 مواطناً لقرعة قسائم جنوب مدينة صباح الأحمد

أعلنت المؤسسة العامة للرعاية السكنية بأنها ستقوم بتوزيع الدفعة الثالثة عشر من الضاحية الثالثة في القسائم الحكومية جنوب مدينة صباح الأحمد والتي تشتمل على 118 قسيمة بمساحة 400 متر مربع للمخصص لهم حتى تاريخ 17 ديسمبر 2014، وبينت في تصريح صحفي أن موعد توزيع البطاقات سيكون يومي الخميس والأحد 26 و29 من الشهر الجاري، وتوزيع بطاقات الاحتياط يومي الإثنين والثلاثاء 30 و31 أغسطس 2021، بينما موعد إجراء عملية القرعة سيكون يوم الأربعاء 1 سبتمبر المقبل.

ونوهت «السكنية» المواطنين المدرجة أسمائهم ضمن هذا الإعلان الحضور شخصياً إلى مبنى المؤسسة العامة للرعاية السكنية في منطقة في جنوب السرة الساعة التاسعة صباحاً حسب المواعيد المبينة أعلاه، مصطحبين معهم البطاقة المدنية وقرار التخصيص وذلك لاستلام بطاقة القرعة خلال أوقات الدوام الرسمي، علماً بأن من يتخلف عن استلام بطاقة القرعة الخاصة به خلال الأيام المحددة بهذا الإعلان، فان المؤسسة ستقوم باستبعاد اسمه وإدخال الأسماء التي تليهم في التخصيص.

مشددة على المواطنين المخصص لهم القسائم الحكومية في هذا المشروع ولم ترد أسمائهم ضمن الكشف، الحضور إلى مبنى المؤسسة العامة للرعاية السكنية في منطقة جنوب السرة «المسرح» في تمام الساعة التاسعة صباح يوم الاثنين والثلاثاء الموافق 30 مايو و31 أغسطس 2021 مصطحبين معهم قرار التخصيص والبطاقة المدنية للدخول ضمن الاحتياط.

الأسماء:

0001 ضويحى شمروخ ضويحى السبيعى

0002 علي حسين علي حياتي

0003 فهد خليف عواد العازمي

0004 عبداللطيف احمد صالح البصيرى

0005 نواف ابراهيم سيد عنبر الرفاعى

0006 محمد فهد عباس الفرس

0007 عبد العزيز فرج بلال المساعيد

0008 ناصر محمد بخيت الدوسرى

0009 صلاح مال الله حبيب عبد الكريم

0010 عبدالوهاب عيسى هاشم دشتى

0011 محمد فايز حمد الرشيدي

0012 بلال محمد عبد الرحيم الكندرى

0013 عوض سعيد هادى الاحيمر

0014 الحميدى رحيم حمد المطيرى

0015 بدر حمد محمد المريفع

0016 فواز حبيب سلطان حبيب

0017 حسين عبدالله حسين فولاذ

0018 عيسى صلاح ابراهيم الحسن

0019 محمد زكريا مهدى الموسوى

0020 محمد خليل ابراهيم غريب

0021 احمد محمد عيسى ميرزا

0022 عبد الله حسن عبد الله القطان

0023 محمد مهدي نايف العجمي

0024 حبيب عبد الرزاق على دشتى

0025 عمر مشعل سليمان السعيد

0026 سعود عبد الله سعود حماده

0027 عبد الله محمد عبد الله الجسمى

0028 محمد عبدالعزيز محمد الزعبى

0029 عبد الرضا حسين محمد برويز

0030 مشعل مساعد عيد زامل منازل

0031 منصور فهد سعود الشمرى

0032 عبداللة دبيان عبداللة العجمى

0033 عبدالرحمن سعد محسن المطيرى

0034 جراح يوسف عبد الله الصفار

0035 سعد ناصر مطيع العجمى

0036 بدر عدنان علي السماك

0037 حسين هانى محمد مراد

0038 حسين اسماعيل يعقوب ماتقى

0039 عدنان عبدالجليل عبدالله

0040 منصور سعد رغيان العازمى

0041 عبد الله صالح عثمان الجاسم

0042 عصام خلف عبيد الميع

0043 عبدالكريم علي منصور ذياب

0044 احمد ابراهيم ناصر السعران

0045 عبداللطيف على فاخر النكاس

0046 عبد الله توفيق محمد الجعفر

0047 علي عادل علي الشرجي

0048 سلطان حسن تركي العتيبي

0049 بدر رسام شمروخ العتيبى

0050 مفرح نايف مفرح العتيبي

0051 حمد شافي حمد الشمري

0052 حمود فهد رماح العتيبى

0053 احمد عبدالرزاق هندى العنزى

0054 ناصر فهد ناصر المدعج

0055 عبد الله براك صياح العتيبي

0056 حسين علي اسماعيل حسين

0057 مبارك سعد عبدالله الهاجرى

0058 نادر عبدالله العتيبي

0059 محمد عيسى اسحاق كمشاد

0060 بدر عبد المجيد عبد الامير مهدى الربيعه

0061 خالد سعود يعقوب العنزى

0062 فلاح فالح عبدالله العجمي

0063 محمد عبد الله جمعه البلوشى

0064 سالم محمد حسين الدوسرى

0065 ناصر رياض حميد التحو

0066 فيصل سالم عوض الخضير

0067 عيسى شاكر عبد الله الدهيم

0068 على جمال على العمر

0069 عبد الله حسين عواض المطيرى

0070 محمد منصور نجيخان العجمى

0071 فهد عبد الله فهد الحمدان

0072 عايض برجس باني الهاجري

0073 عبدالله حامد عبدالمحسن الحماد

0074 يوسف براك اعقيل العازمى

0075 حمد مالك عبد الحسين الزنكوى

0076 على فيصل جمعه النداف

0077 احمد محمد احمد روح الدين

0078 عبدالله حسين علي الحداد

0079 سلطان مفرح قويعان الهاجري

0080 عبدالرحمن ناصر جدعان العازمى

0081 فلاح مفلح سعود العازمى

0082 فهد احمد هلال العجمى

0083 محمد فيصل عبد الوهاب خورشيد

0084 حسين جديع محمد العجمى

0085 حمد طالب ابراهيم الجدى

0086 عايد راشد عايد العازمى

0087 عبد الله شاكر عبد الصمد نقى

0088 معيوف فهد معيوف الضفيري

0089 مهدى فؤاد حسين قاسم

0090 عبد الحميد على عبد الحميد ادريس

0091 فهد ترحيب طالع المطيري

0092 عبد الله حسين عبد الله حسين

0093 جاسم يعقوب يوسف علي

0094 مبارك احمد مبارك سلطان مبارك

0095 يوسف فيصل عبد المجيد النقى

0096 طلال فلاح فالح العازمي

0097 علي محمد علي الدالوى

0098 محمد عبد الله حاجى القيسى

0099 اسامه محسن ابل صادق

0100 عبدالله مطلق نصار العازمي

0101 أحمد عادل عبد العزيز محمد المسفر

0102 جاسم خالد جاسم الصانع

0103 مشاري ابراهيم حمود الغدير العبيان

0104 ثامر فهد رفاعى المطيرى

0105 علي يونس علي المرزوقي

0106 عبدالرحمن راشد عايض العازمى

0107 نادر بدر عايض العازمى

0108 سعد محمد حمد العجمي

0109 عبدالوهاب بدر عبدالوهاب الشطى

0110 محمد ناصر منقاش الهاجرى

0111 عيسى عبد الله عيسى الحربى

0112 عامر سعد عامر العجمي

0113 سعدون خلف ابراهيم السعدون

0114 عبدالرحمن جمعه سعد سالم

0115 سلطان ضاوى عجير العتيبى

0116 سعود محمد شلهوب المطيرى

0117 علي حسين فلاح الحربي

0118 عبد العزيز محمد سلمان الشنيطى