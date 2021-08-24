“السكنية” تستدعي 118 مواطناً لقرعة قسائم جنوب مدينة صباح الأحمد

أعلنت المؤسسة العامة للرعاية السكنية بأنها ستقوم بتوزيع الدفعة الثالثة عشر من الضاحية الثالثة في القسائم الحكومية جنوب مدينة صباح الأحمد والتي تشتمل على 118 قسيمة بمساحة 400 متر مربع للمخصص لهم حتى تاريخ 17 ديسمبر 2014، وبينت في تصريح صحفي أن موعد توزيع البطاقات سيكون يومي الخميس والأحد 26 و29 من الشهر الجاري، وتوزيع بطاقات الاحتياط يومي الإثنين والثلاثاء 30 و31 أغسطس 2021، بينما موعد إجراء عملية القرعة سيكون يوم الأربعاء 1 سبتمبر المقبل.
ونوهت «السكنية» المواطنين المدرجة أسمائهم ضمن هذا الإعلان الحضور شخصياً إلى مبنى المؤسسة العامة للرعاية السكنية في منطقة في جنوب السرة الساعة التاسعة صباحاً حسب المواعيد المبينة أعلاه، مصطحبين معهم البطاقة المدنية وقرار التخصيص وذلك لاستلام بطاقة القرعة خلال أوقات الدوام الرسمي، علماً بأن من يتخلف عن استلام بطاقة القرعة الخاصة به خلال الأيام المحددة بهذا الإعلان، فان المؤسسة ستقوم باستبعاد اسمه وإدخال الأسماء التي تليهم في التخصيص.
مشددة على المواطنين المخصص لهم القسائم الحكومية في هذا المشروع ولم ترد أسمائهم ضمن الكشف، الحضور إلى مبنى المؤسسة العامة للرعاية السكنية في منطقة جنوب السرة «المسرح» في تمام الساعة التاسعة صباح يوم الاثنين والثلاثاء الموافق 30 مايو و31 أغسطس 2021 مصطحبين معهم قرار التخصيص والبطاقة المدنية للدخول ضمن الاحتياط.
الأسماء:
0001 ضويحى شمروخ ضويحى السبيعى
0002 علي حسين علي حياتي
0003 فهد خليف عواد العازمي
0004 عبداللطيف احمد صالح البصيرى
0005 نواف ابراهيم سيد عنبر الرفاعى
0006 محمد فهد عباس الفرس
0007 عبد العزيز فرج بلال المساعيد
0008 ناصر محمد بخيت الدوسرى
0009 صلاح مال الله حبيب عبد الكريم
0010 عبدالوهاب عيسى هاشم دشتى
0011 محمد فايز حمد الرشيدي
0012 بلال محمد عبد الرحيم الكندرى
0013 عوض سعيد هادى الاحيمر
0014 الحميدى رحيم حمد المطيرى
0015 بدر حمد محمد المريفع
0016 فواز حبيب سلطان حبيب
0017 حسين عبدالله حسين فولاذ
0018 عيسى صلاح ابراهيم الحسن
0019 محمد زكريا مهدى الموسوى
0020 محمد خليل ابراهيم غريب
0021 احمد محمد عيسى ميرزا
0022 عبد الله حسن عبد الله القطان
0023 محمد مهدي نايف العجمي
0024 حبيب عبد الرزاق على دشتى
0025 عمر مشعل سليمان السعيد
0026 سعود عبد الله سعود حماده
0027 عبد الله محمد عبد الله الجسمى
0028 محمد عبدالعزيز محمد الزعبى
0029 عبد الرضا حسين محمد برويز
0030 مشعل مساعد عيد زامل منازل
0031 منصور فهد سعود الشمرى
0032 عبداللة دبيان عبداللة العجمى
0033 عبدالرحمن سعد محسن المطيرى
0034 جراح يوسف عبد الله الصفار
0035 سعد ناصر مطيع العجمى
0036 بدر عدنان علي السماك
0037 حسين هانى محمد مراد
0038 حسين اسماعيل يعقوب ماتقى
0039 عدنان عبدالجليل عبدالله
0040 منصور سعد رغيان العازمى
0041 عبد الله صالح عثمان الجاسم
0042 عصام خلف عبيد الميع
0043 عبدالكريم علي منصور ذياب
0044 احمد ابراهيم ناصر السعران
0045 عبداللطيف على فاخر النكاس
0046 عبد الله توفيق محمد الجعفر
0047 علي عادل علي الشرجي
0048 سلطان حسن تركي العتيبي
0049 بدر رسام شمروخ العتيبى
0050 مفرح نايف مفرح العتيبي
0051 حمد شافي حمد الشمري
0052 حمود فهد رماح العتيبى
0053 احمد عبدالرزاق هندى العنزى
0054 ناصر فهد ناصر المدعج
0055 عبد الله براك صياح العتيبي
0056 حسين علي اسماعيل حسين
0057 مبارك سعد عبدالله الهاجرى
0058 نادر عبدالله العتيبي
0059 محمد عيسى اسحاق كمشاد
0060 بدر عبد المجيد عبد الامير مهدى الربيعه
0061 خالد سعود يعقوب العنزى
0062 فلاح فالح عبدالله العجمي
0063 محمد عبد الله جمعه البلوشى
0064 سالم محمد حسين الدوسرى
0065 ناصر رياض حميد التحو
0066 فيصل سالم عوض الخضير
0067 عيسى شاكر عبد الله الدهيم
0068 على جمال على العمر
0069 عبد الله حسين عواض المطيرى
0070 محمد منصور نجيخان العجمى
0071 فهد عبد الله فهد الحمدان
0072 عايض برجس باني الهاجري
0073 عبدالله حامد عبدالمحسن الحماد
0074 يوسف براك اعقيل العازمى
0075 حمد مالك عبد الحسين الزنكوى
0076 على فيصل جمعه النداف
0077 احمد محمد احمد روح الدين
0078 عبدالله حسين علي الحداد
0079 سلطان مفرح قويعان الهاجري
0080 عبدالرحمن ناصر جدعان العازمى
0081 فلاح مفلح سعود العازمى
0082 فهد احمد هلال العجمى
0083 محمد فيصل عبد الوهاب خورشيد
0084 حسين جديع محمد العجمى
0085 حمد طالب ابراهيم الجدى
0086 عايد راشد عايد العازمى
0087 عبد الله شاكر عبد الصمد نقى
0088 معيوف فهد معيوف الضفيري
0089 مهدى فؤاد حسين قاسم
0090 عبد الحميد على عبد الحميد ادريس
0091 فهد ترحيب طالع المطيري
0092 عبد الله حسين عبد الله حسين
0093 جاسم يعقوب يوسف علي
0094 مبارك احمد مبارك سلطان مبارك
0095 يوسف فيصل عبد المجيد النقى
0096 طلال فلاح فالح العازمي
0097 علي محمد علي الدالوى
0098 محمد عبد الله حاجى القيسى
0099 اسامه محسن ابل صادق
0100 عبدالله مطلق نصار العازمي
0101 أحمد عادل عبد العزيز محمد المسفر
0102 جاسم خالد جاسم الصانع
0103 مشاري ابراهيم حمود الغدير العبيان
0104 ثامر فهد رفاعى المطيرى
0105 علي يونس علي المرزوقي
0106 عبدالرحمن راشد عايض العازمى
0107 نادر بدر عايض العازمى
0108 سعد محمد حمد العجمي
0109 عبدالوهاب بدر عبدالوهاب الشطى
0110 محمد ناصر منقاش الهاجرى
0111 عيسى عبد الله عيسى الحربى
0112 عامر سعد عامر العجمي
0113 سعدون خلف ابراهيم السعدون
0114 عبدالرحمن جمعه سعد سالم
0115 سلطان ضاوى عجير العتيبى
0116 سعود محمد شلهوب المطيرى
0117 علي حسين فلاح الحربي
0118 عبد العزيز محمد سلمان الشنيطى
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