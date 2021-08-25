في بيان رسمي.. هاري كين يحسم مستقبله

حسم هاري كين هداف توتنهام، الجدل بشأن مستقبله، في ظل التكنهات بشأن إمكانية رحيله إلى مانشستر سيتي.



وكانت جميع التوقعات تشير إلى انتقال كين إلى سيتي بنهاية فترة التعاقدات الصيفية الحالية، إلا أن مالك توتنهام دانييل ليفي رفض العروض المقدمة من الـ"سيتيزينز".



ووضع كين نهاية لهذا الجدل، عن طريق بيان عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، أكد فيه استمراره مع سبيرز.



وقال كين: "كان أمرا مذهلا أن أرى الاستقبال الذي تلقيته من جمهور سبيرز يوم الأحد، إضافة إلى قراءة بعض رسائل الدعم التي حصلت عليها في الأسابيع القليلة الماضية، سأبقى في توتنهام هذا الصيف، وسأركز بنسبة 100% على مساعدة الفريق لتحقيق النجاح".



يذكر أن توتنهام حقق الفوز في أول مباراتين له بالدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، بقيادة مدربه البرتغالي الجديد نونو ساتنو.