“الصحة” تحدث آلية تسجيل شهادات التطعيم الصادرة من الخارج للخليجيين والزائرين

أعلن مدير إدارة نظم المعلومات في وزارة الصحة المهندس أحمد الغريب عن تحديث بعض خطوات تسجيل وثائق أو شهادات تطعيم كوفيد-19 الصادرة من الخارج لمواطني دول مجلس التعاون والزائرين.

وأفاد الغريب بأنه بعد إدخال البيانات وتحميل الشخص وثائق وشهادات التطعيم على الرابط الالكتروني، بات بإمكان الشخص حال تدقيق شهادات التطعيم الخاصة به، والتي تفيد باستكماله للتطعيم المعتمد في دولة الكويت، ووصول الموافقة على طلبه تنزيل تطبیق مناعة Immune – من متجر تطبیقات Apple أو متجر Google Play وتسجيل الدخول على التطبيق.

وأوضح الغريب أن هذا التحديث يتيح للشخص تحميل وتفعيل تطبيق مناعة قبل الوصول إلى البلاد عبر إدخال رقم جواز سفره والبرید الإلكتروني المستخدم سابقا في عملیة التسجیل، ومن ثم سيصله رمز التحقق لاستكمال تفعيل التطبيق، والوصول إلى تفاصیل التطعیم الخاصة بحالته، لاستخدام التطبيق عند دخول البلاد.