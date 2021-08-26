عاجل.. رونالدو يتفق على البنود الشخصية مع مانشستر سيتي

تتسارع التطورات بشأن إمكانية انتقال كريستيانو رونالدو إلى مانشستر سيتي، خصوصا بعدما أعلن هاري كين بقاءه في توتنهام وعدم انضمامه إلى السيتيزينز.



ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلي ميل" نقلا عن مصادر برتغالية، وافق نجم يوفنتوس على البنود الشخصية المتعلقة بعقده الجديد مع مانشستر سيتي.



وأضافت الصحيفة أن رونالدو تواصل مع مدرب مانشستر سيتي جوسيب جوارديولا، في وقت يخوض فيه يوفنتوس مفاوضات مع سيتي من أجل إتمام الصفقة.



وعقد خورخي منديز، وكيل أعمال رونالدو، مفاوضات مع إدارة نادي يوفنتوس، ووصفت الجلسة بين الاثنين، بأنها "لم تكن ودية إطلاقا".



من ناحيتها، ذكرت صحيفة "ميرور" نقلا عن شبكة "سكاي إيطاليا"، أن رونالدو أخبر زملاءه في رونالدو بنيته الرحيل إلى مانشستر سيتي.



ويتبقى في عقد رونالدو عام واحد مع يوفنتوس، الذي بدوره يصر على تقاضي مبلغا ماليا مجزيا نظير التخلي عن لاعبه البرتغالي.