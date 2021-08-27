أين سيلعب رونالدو في خطة مانشستر سيتي؟

كشف تقرير صحفي، اليوم الجمعة، عن الدور الذي سيلعبه البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس، عقب الانتقال إلى مانشستر سيتي.

وينتهي عقد رونالدو مع يوفنتوس في الصيف المقبل، لكن اللاعب يُصر على الرحيل الآن، وزعمت العديد من التقارير أنه قريب من التوقيع لمانشستر سيتي.

ووفقًا لصحيفة "ماركا"، فإن بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، يعتمد على خطتي لعب في معظم المباريات، وهما 4-3-3، و4-2-3-1.

وأشارت الصحيفة إلى أن جوارديولا كان يعتمد كثيرًا على اللعب بمهاجم وهمي، سواء كان فيران توريس أو كيفين دي بروين.

وأوضحت أن عقب التعاقد مع رونالدو، سيحافظ جوارديولا على خطته، مع استبدال المهاجم الوهمي بصاروخ ماديرا.

وذكرت "ماركا" أن رونالدو سيتمتع بوجود أكثر من صانع ألعاب خلفه، مثل إلكاي جوندوجان وفيل فودين ودي بروين ورحيم سترلينج ورياض محرز وجاك جريليش، لتزويده بالتمريرات الحاسمة.