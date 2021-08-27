محليات

حالة الطقس المتوقعة غداً السبت 28 أغسطس 2021

منذ 3 ساعات
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حالة الطقس المتوقعة ليوم

السبت
28 أغسطس 2021

حالة الطقس
نهارًا:
شديد الحرارة و والرياح شمالية غربية تتحول الى جنوبية شرقية لاحقاَ خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 12 – 45 كم/ساعة مع فرصة للغبار على المناطق المكشوفة .

ليلاً:
مائل للحرارة و رطب نسبيا على المناطق الساحلية والرياح شمالية غربية تتحول الى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 – 32 كم/ساعة .

الحرارة العظمى: 47°
الحرارة الصغرى: 36&deg

حالة البحر
نهارًا:
خفيف إلى معتدل الموج

– ارتفاع الموج:

2 – 4 قدم.
ليلاً:
خفيف إلى معتدل الموج
– ارتفاع الموج:
1 – 4 &#160 قدم.

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