حالة الطقس المتوقعة غداً السبت 28 أغسطس 2021

حالة الطقس المتوقعة ليوم
السبت
28 أغسطس 2021
حالة الطقس
نهارًا:
شديد الحرارة و والرياح شمالية غربية تتحول الى جنوبية شرقية لاحقاَ خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 12 – 45 كم/ساعة مع فرصة للغبار على المناطق المكشوفة .
ليلاً:
مائل للحرارة و رطب نسبيا على المناطق الساحلية والرياح شمالية غربية تتحول الى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 – 32 كم/ساعة .
الحرارة العظمى: 47°
الحرارة الصغرى: 36°
حالة البحر
نهارًا:
خفيف إلى معتدل الموج
– ارتفاع الموج:
2 – 4 قدم.
ليلاً:
خفيف إلى معتدل الموج
– ارتفاع الموج:
1 – 4   قدم.
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