“الأوقاف” لـ الراغبين بأداء العمرة: التزموا بالاشتراطات الصحية السعودية

أعلن وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المساعد للإعلام والعلاقات الخارجية محمد المطيري أن السلطات السعودية وضعت اشتراطات صحية على المواطنين الراغبين أداء مناسك العمرة يجب الالتزام بها.

وقال المطيري في تصريح صحافي إن الاشتراطات الصحية المعلنة من الجانب السعودي شملت ضرورة عمل مسحة «PCR» قبل 72 ساعة من موعد السفر مع التأكيد على عدم تواجد الراغبين في أداء العمرة في الدول المدرجة في قائمة الدول المحظورة الصادرة من قبل السلطات السعودية التي تضمنت 13دولة منها مصر وتركيا والإمارات وباكستان وافغانستان والهند واندونسيا.

وأضاف المطيري وكما شملت الاشتراطات الصحية السعودية ضرورة تحصين الراغبين في أداء العمرة بإحدى اللقاحات الاربعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية بالإضافة إلى قيامه بالتسجيل قبل سفرة بيومين في منصة مقيم السعودية والاجابة على جميع الأسئلة المدرجة في المنصة.

وتابع المطيري وفي حال وصول المعتمر الى المملكة العربية السعودية يجب التسجيل في تطبيق توكلنا على أن يكون فيه المعتمر محصن باللون الاخضر وبعدها يتوجه الى مركز عناية لإصدار باركود خاص بالعمرة وكذلك اوقات الصلوات مع ضرورة ابقاء اسوار الباركود بيده حتى موعد مغادرته للاراضي المقدسة.