الوزيرة الفارس تختار الإعلامي يوسف كاظم متحدثاً رسمياً لتطبيق سهل

أصدرت وزير الأشغال العامة وزيرة الدولة لشؤون الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات د. رنا الفارس قراراً وزارياً بتسمية الإعلامي يوسف كاظم متحدثاً رسمياً بإسم التطبيق الحكومي الموحد للخدمات الإلكترونية (سهل)، بدءاً من 26 أغسطس الجاري.

ويأتي اختيار كاظم لهذه المهمة نظراً لما يمتلكه من خبرات علمية وعملية في المجال الاعلامي، ليجسد إضافة مهمة لمشروع التطبيق ولخلق مزيد من التفاعل والتواصل مع مستخدمي التطبيق والمستفيدين من بياناته وخدماته من المواطنين والمقيمين، وتعزيز قنوات الاتصال مع الجمهور والتعريف بالتطبيق الحكومي الموحد للخدمات الإلكترونية (سهل) والخدمات المقدمة من خلاله عبر مختلف الوزارات والجهات الحكومية المشاركة فيه من خلال خدماتها التفاعلية المتاحة إلكترونياً.