أسطورة يوفنتوس يفسر رحيل رونالدو لمانشستر يونايتد

يعتقد دينو زوف أسطورة يوفنتوس، أن رحيل البرتغالي كريستيانو رونالدو عن صفوف البيانكونيري، سببه أن توقعاته لم تتحقق مع السيدة العجوز.

وأعلن مانشستر يونايتد رسميًا، أمس الجمعة، توصله لاتفاق مع يوفنتوس، بشأن التعاقد مع البرتغالي كريستيانو رونالدو صاحب الـ36 عامًا.

وقال زوف في تصريحات نقلتها صحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت" الإيطالية: "من الواضح أنه يريد التغيير، توقعاته لم تتحقق في مواسمه الـ3 الماضية مع يوفنتوس".

وأضاف: "لا أعتقد أن رحيله سببه عودة ماسيميليانو أليجري (مدرب يوفنتوس)، ولا أعرف ما إذا كان مانشستر يونايتد سيكون قادرًا حقًا على المنافسة على دوري أبطال أوروبا أم لا".

وختم الحارس الدولي السابق المتوج بكأس العالم مع إيطاليا عام 1982: "لم يستطع يوفنتوس فعل الكثير في دوري الأبطال، لهذا رحل عن الفريق".

وانضم رونالدو إلى يوفنتوس في صيف 2018، ونجح في تحقيق كل البطولات المحلية الممكنة، ولكن لم يحالفهم التوفيق في دوري الأبطال.