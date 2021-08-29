لدغة كارفاخال تعبر بريال مدريد فخ بيتيس

حقق ريال مدريد انتصارًا ثمينًا بهدف دون رد، مساء اليوم السبت، خلال مواجهة ريال بيتيس، بالجولة الثالثة من الليجا، في معقل الأندلسيين "بينتو فيامارين".

وسجل هدف المباراة الوحيد داني كارفاخال في الدقيقة 61 لريال مدريد.

وبهذا الانتصار يرفع ريال مدريد رصيده لسبعة نقاط في صدارة جدول الترتيب، بينما يتجمد رصيد ريال بيتيس عند نقطتين في المركز الرابع عشر.

بدأت المباراة بضغط من ريال مدريد، وجاء أول تهديد في الدقيقة 5، حيث توغل فينيسيوس جونيور داخل المنطقة ومرر كرة عرضية لكريم بنزيما الذي سدد بجانب القائم الأيسر لمرمى بيتيس.

وسدد المدافع ميليتاو كرة على الطائر، تصدى لها الحارس روي سيلفا على مرتين في الدقيقة 7.

واحتسب حكم المباراة ركلة حرة مباشرة لريال بيتيس في الدقيقة 11، انبرى لتنفيذها نبيل فقير، الذي سدد أسفل يسار الحارس تيبو كورتوا، حيث حول البلجيكي الكرة إلى الركنية ببراعة.

وأرسل رودريجيز لاعب ريال بيتيس تسديدة أرضية زاحفة من خارج منطقة الجزاء، في الدقيقة 20، أمسك بها بسهولة تيبو كورتوا حارس مرمى ريال مدريد.

وانطلق كاناليس لاعب ريال بيتيس على الطرف الأيسر ونجح في مراوغة ميليتاو مدافع ريال مدريد، وسدد كرة مباشرة على مرمى الميرنجي، لامست الشباك الخارجية في الدقيقة 29.

وكاد داني كارفاخال أن يفتتح التسجيل لريال مدريد في الدقيقة 36، حيث أرسل كرة ساقطة من داخل منطقة الجزاء، لولا تألق روي سيلفا حارس بيتيس الذي حول الكرة لركنية بأطراف أصابعه.

وسدد إيسكو لاعب خط وسط ريال مدريد، قذيفة أرضية زاحفة على حدود منطقة الجزاء، في الدقيقة 38، مرت بجانب القائم الأيمن لمرمى بيتيس.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف.

ومع بداية الشوط الثاني، حرم روي سيلفا حارس مرمى ريال بيتيس، كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد، من تسجيل هدف التقدم في الدقيقة 51، حيث تلقى الفرنسي كرة عرضية من زميله بيل، وسدد كرة رأسية أبعدها سيلفا بيده خارج مرماه.

ونجح داني كارفاخال في افتتاح التسجيل لريال مدريد في الدقيقة 61، حيث تلقى كرة عرضية داخل منطقة الجزاء من زميله كريم بنزيما وسدد من لمسة واحدة أسفل يمين روي سيلفا حارس بيتيس.

وكاد البديل ماركو أسينسيو أن يُضاعف النتيجة لريال مدريد في الدقيقة 72، حيث انطلق وسدد كرة أرضية مرت بجانب القائم الأيسر.

وحاول مونتويا لاعب ريال بيتيس تهديد مرمى ريال مدريد، بتسديدة مباغتة في الدقيقة 82، داخل المنطقة، لكن تيبو كورتوا تصدى لها ببراعة.

وتعرض جويتيريز الظهير الأيسر لريال مدريد لإصابة، ولم يستطع استكمال المباراة، وقرر كارلو أنشيلوتي الدفع برودريجو بدلا منه، ليذهب كارفاخال لمركز الظهير الأيسر في الدقائق الأخيرة، وفاسكيز على الطرف الأيمن.

وواصل روي سيلفا حارس بيتيس تألقه، بالتصدي لتسديدة داخل المنطقة من إيدين هازارد في الدقيقة 90.

وحرم تيبو كورتوا حارس ريال مدريد مونتويا لاعب بيتيس من خطف هدف التعادل القاتل في الدقيقة 96، بالتصدي لتسديدته من داخل المنطقة، ويؤمن النقاط الثلاث للملكي.





