“القوى العاملة”: رصد 20 موقعا مخالفا لقرار حظر تشغيل العمالة بالمناطق المكشوفة في “المطلاع”

رصد فريق تفتيش عمل الظهيرة التابع لادارة المركز الوطني للصحة والسلامة المهنية في الهيئة العامة للقوى العاملة اليوم الأحد 20 موقعا مخالفا وعددا من أفراد العمالة تعمل في الاوقات المحظورة في مدينة (المطلاع) السكنية وتحرير 23 مخالفة بحقهم.

وقال رئيس قسم المتابعة والتفتيش للصحة والسلامة المهنية منصور المطيري في تصريح صحافي ان جولة اليوم هي النهائية لفريق تفتيش لجنة عمل الظهيرة والذي يعمل منذ مطلع شهر يونيو الماضي حتى نهاية اغسطس الحالي.

وذكر ان القرار الاداري (535/2015) يحظرتشغيل العمالة في المناطق المكشوفة في اوقات الظهيرة من الساعة 11 صباحا حتى 4 عصرا نظرا لارتفاع درجات الحرارة مبينا ان الكويت وقعت على اتفاقيات دولية خاصة بحقوق الانسان ويأتي هذا القرار تأكيدا على دورها الانساني.

ولفت الى انه سيتم تحرير اخطار تلافي بحق المخالفين وإعادة التفتيش عليهم مرة اخرى غدا الاثنين وسيتم مخالفة العامل اذا تواجد في نفس المكان وإحالة المخالفة لادارة التحقيقات لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.