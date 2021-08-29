السعودية: إحالة 4 زوّروا شهادات «بي سي آر» إلى النيابة العامة

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم (الأحد)، ضبط ثلاثة مقيمين ومقيمة في مدينة الرياض، لقيامهم بتزوير تقارير طبية تشمل فحوصات فيروس «كورونا» المستجد (بي سي آر)، مؤكدة إحالتهم إلى النيابة العامة لتطبيق العقوبات بحقهم.

كانت «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» كشفت سابقاً عن ضبط أشخاص تورطوا بتزوير بيانات الأفراد المرتبطة بفيروس «كورونا»، وتعديل الحالة الصحية إلى «مصاب – غير محصن – محصن جرعة أولى – محصن»، والرفع بها بطريقة غير نظامية مقابل مبالغ مالية، مشيرة إلى إحالة المتهمين للقضاء لإيقاع العقوبات في حقهم.

وشددت على مضيها بحزم في تطبيق ما يقضي به النظام في حق المتجاوزين؛ لما لهذه الأفعال من آثار سلبية بالغة على الجهود التي تبذلها أجهزة الدولة في مكافحة هذا الوباء.