الفيفا يكشف تكلفة فلكية للانتقالات الدولية في 10 سنوات

ذكر الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، اليوم الاثنين، أن 5ر48 مليار دولار أُنفقت على الانتقالات الدولية، خلال العشر سنوات الماضية حتى عام 2020.

وقام فيفا بتحليل 133225 عملية انتقال وإعارة عابرة للحدود، بين عامي 2011 و2020.

وقبل عشر سنوات، تم إنفاق 85ر2 مليار دولار، بينما بلغ أعلى معدل إنفاق سنوي 35ر7 مليار دولار في 2019.

وتعني التداعيات بسبب جائحة فيروس كورونا، أن أرقام عام 2020 كانت 63ر5 مليار دولار.

ويجب أن يتم تسجيل جميع الانتقالات التي تحدث بين الأندية من الدول المختلفة، بشكل رسمي في نظام فيفا لمطابقة الانتقالات (تي.إم.إس)، والذي تم تطبيقه في تشرين أول/أكتوبر 2020.

ويُغلق باب الانتقالات الصيفية في أوروبا غدا الثلاثاء.