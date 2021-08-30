هيئة الطرق”: غير صحيح اعتراض الوزيرة د.رنا الفارس على مقترح تسمية الحدائق بأسماء الشهداء

أوضحت الهيئة العامة للطرق والنقل البري حول تداول بعض الخدمات الإخبارية في وسائل التواصل الإجتماعي خبراً يفيد باعتراض وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشئون الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزير الدولة لشئون البلدية بالإنابة د.رنا الفارس على مقترح تسمية الحدائق بأسماء شهداء الكويت، مؤكدةً بأن الخبر عار عن الصحة، وغير صحيح جملةً وتفصيلاً.

‏و بينت (“الطرق” أن الوزيرة الفارس قد اشارت على قرار المجلس البلدي بعدم اختصاص بلدية الكويت بشأن تسمية الحدائق، حيث أن هناك جهات منوطة بتلك الإختصاصات ولا يجوز تضارب تلك الإختصاصات، وليس رفض الموضوع، بل هي من أكبر الداعمين لتخليد ذكرى شهداء الكويت وجاء ذلك من خلال دعمها وتبنّيها لمبادرة مكتب الشهيد بشأن عمل جداريات على الجسور التابعة للهيئة العامة للطرق والنقل البرّي.