الطيور المهاجرة تعبر الكويت في رحلتها الخريفية

قال الفلكي الكويتي عادل السعدون إن الرحلة الخريفية السنوية للطيور المهاجرة تبدأ هذه الأيام بعبور سماء الكويت إذ تقوم برحلتين أساسيتين سنويا هما رحلتا الخريف والربيع وهناك بعض الطيور التي تهاجر خلال فترة الشتاء.

وأضاف السعدون لوكالة الأنباء الكويتية اليوم الثلاثاء أن الرحلة الخريفية تبدأ عند شعور الطيور ببداية برودة الجو في المناطق الشمالية من الكرة الأرضية مثل روسيا وكازاخستان وأذربيجان وشرق تركيا وسورية.

وأوضح أن هجرة الطيور الخريفية تتجه في مسارين أحدهما بطريق جنوبي غربي من روسيا وكازاخستان وأذربيجان إلى المناطق الدافئة في شرق ووسط أفريقيا والمسار الثاني يتجه من شمال وشرق أوروبا عبر شرق تركيا وسورية إلى الهند ويلتقي المساران عبر الأراضي الكويتية والجزيرة العربية وتمتد هجرة الطيور الخريفية أحيانا إلى بداية فصل الشتاء.

وذكر أن الكويت تكون معبر تلك الطيور بسبب موقعها على رأس الخليج العربي إذ إنها آخر بقعة يابسة تقع في الجنوب الغربي من طريقها ولكي تتجنب تلك الطيور عبور مياه الخليج.

وبين أن هذه الطيور بعضها يستقر موقتا في الكويت وخصوصا في المحميات التي أنشأتها الدولة التي يبلغ عددها 13 محمية أو المناطق الزراعية والحدائق وبعضها الآخر يعبر سماء الكويت ويتجه في طريقه إلى أفريقيا والهند.

ولفت السعدون إلى أن من أهم مناطق مراقبة الطيور هي مزارع العبدلي والوفرة والأبرق والأحمدي والبحرة وجزر بوبيان ووربة وفيلكا وكبر وعشيرج وحقل برقان والحجيجة والخويسات ومزارع الجهراء وجال الزور وكبد والرتقة والروضتين.

وأشار إلى إحصائية لدائرة الزراعة في معهد الكويت للأبحاث العلمية أظهرت أنه تم تسجيل نحو 290 نوعا من الطيور المهاجرة التي تتحدر من 60 فصيلة منها المهاجرة العابرة والمهاجرة الزائرة والطيور البحرية.

وذكر بعض أسماء هذه الطيور على سبيل المثال لا الحصر الخضيري والعقعق وأبو حقب والقطا والسمان (الفري) ودجاجة الماي ودجاجة اعدي والحباري بشكل نادر والنكات والرهيز والدريج وقنبرة الماء والنورس وحمام بر (القمري) ووقواق مرقط وبومة أم قرون والهدهد والقليبي.

كما أورد أسماء طيور القوبعة والرقيعي والبصوة والذعرة (السلاحي) والشولة وبنت الصباغ والحمروش الزياني والبريقش وأمدقي والفقاقة والسمنة والمردم وسويدة راس ويكيكي وصليبي وذبابي والحسيني وأشول والرماني وحمامي حساوي وحمامي عربي والقحافي والحسيني والحسون واللوهة والخرشنة والمينا وطيور الفلامينغو وبعض الجوارح الكبيرة مثل الصقر والعقاب والباشق.