البرازيل تتخلى عن استدعاء 9 لاعبين يخوضون الدوري الانكليزي لتصفيات «مونديال 2022»

ستتخلى البرازيل عن استدعاء تسعة من لاعبيها يخوضون غمار الدوري الانكليزي الممتاز لكرة القدم للمشاركة في تصفيات قارة أميركا الجنوبية المؤهلة إلى مونديال قطر 2022، عقب قرار أندية الدوري الممتاز بعدم السماح للاعبين الدوليين بالسفر على خلفية اجراءات الحجر الصارمة بسبب فيروس كورونا.

ويتعين على جميع اللاعبين الذين يرغبون في اللعب في بلد مدرج في القائمة الحمراء لحكومة المملكة المتحدة، قضاء عشرة أيام في الحجر الصحي عند عودتهم بفندق تختاره الحكومة.

وسيخوض «راقصو السامبا» التصفيات من دون تياغو سيلفا (تشلسي) وريشارليسون (إيفرتون) وإيدرسون وغابريال جيزوس (مانشستر سيتي) ورافينيا (ليدز يونايتد) وأليسون بيكر وفابينيو وروبرتو فيرمينو (ليفربول) وفريد (مانشستر يونايتد).

كما يغيب لاعب وسط سبورتنغ البرتغالي ماتيوس نونيس لعدم اكتمال تلقيحه ضد كورونا، وذلك بحسب ما تناقلته وسائل الإعلام البرتغالية والبرازيلية.

وكانت رابطة الدوري الانكليزي دعمت قرار أنديتها بعدم تحرير لاعبيها الدوليين لخوض التزاماتهم خلال النافذة الدولية بسبب اجراءات الحجر الصارمة التي تتبعها انكلترا مع عودة المسافرين إليها، لتحذو بطولات اسبانيا وإيطاليا والبرتغال حذو نظيرتها، قبل أن تتراجع عن قرارها، فيما بقي الدوري الانكليزي الأكثر صرامة.

وتواجه البرازيل التي تحتل المركز الأول في التصفيات برصيد 18 نقطة من ست مباريات، تشيلي والأرجنتين وبيرو في 2 و5 و9 سبتمبر المقبل توالياً.

ا ف ب